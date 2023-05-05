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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Altılı masa) Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla, Kandil'le işbirliği yapanların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Altılı masa) Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla, Kandil'le işbirliği yapanların...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Altılı masa) Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla, Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Altılı masa) Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla, Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu?"

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Pennsylvania Politika Haberler

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