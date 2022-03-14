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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz onuruna yemek verdi

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Olaf Scholz, Almanya, Politika, Haberler

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