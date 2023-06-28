Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Ayrıca Rusya'da yaşanan son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Olaf Scholz ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte, İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtmiştir" denildi.