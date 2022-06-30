Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de ikili temaslarını sürdürüyor. IFEMA Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gün oturumuna katılan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşme gerçekleştirdi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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