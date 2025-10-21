Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Mahir Başarır'a tazminat davası açtı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025'te partisinin Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle Başarır'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada;

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
