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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedeleri ile iftarda buluştu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri ile iftarda buluştu. Ziyarette sevgi, hoşgörü ve paylaşım vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri iftarda buluştu.

Ziyaretle ilgili AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Veli Arslan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, insanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi'nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şad olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Baba Sultan Politika Haberler

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