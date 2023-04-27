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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Akkuyu Nükleer Santrali) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu Nükleer Santrali) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu Nükleer Santrali) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu Nükleer Santrali) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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