Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu Nükleer Santrali) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu Nükleer Santrali) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu Nükleer Santrali) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika