Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler" "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler"

"Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil. Bunlar da akılların ıbaşlarına almadıkça sürece iktidarın kapısından içeri giremez"

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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