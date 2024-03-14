Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen Ormanı kamulaştırma kararını iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parselin kamulaştırılması kararını yürürlükten kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parselin, linyit madeni sahası olarak kamulaştırılması kararı yürürlükten kaldırıldı. Erdoğan 2 gün önce maden işletme ruhsatlı sahada, maden üretimine devam edilebilmesi için 190 parselin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması kararını vermişti. - ANKARA