Erdoğan "Şimdi başka safhaya geçiyoruz" diyerek ekonomideki yeni adımların sinyalini verdi: Alım gücünü eskisinden yukarı çıkaracağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle buluşma programı kapsamında konuştu. Ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, hem de ekonomi hedeflerimizden sapmayacak bir yöntem ile bu işin içerisinden çıkacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ak Partili milletvekilleriyle buluşma programı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Konuşmasında mevcut ekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, hem de ekonomi hedeflerimizden sapmayacak bir yöntem ile bu işin içerisinden çıkacağız. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var ama artık o kritik aşamayı geride bıraktığımızdan emin olabilirsiniz" dedi.
Erdoğan konuşmasının devamında, "Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Yaptıklarımızı anlatmayacak mıyız? 18 Mart'ı bırakın ülkemize dünyaya mal etmeyecek miyiz? Hamdolsun artık Türkiye'nin temel altyapı ihtiyaçları konusunda kayda değer bir eksiği kalmamıştır. Ankara bugün çukur ve çamurdan geçilmiyor. Bunları milletimize anlatmaya mecburuz.
Adına sessiz devrimler dediğimiz o büyük dönüşümü, başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Terörü sınırlarımız içerisinde tamamen bitirme noktasına getirdik. Sınırlarımız çevresinde güvenlik kalkanı oluşturduk. Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik."
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022