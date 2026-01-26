Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı