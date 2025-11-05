Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde hamdolsun Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tezkerelerin, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını zorlaştıran değil, tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını belirtti.

Her şeyin kendi mecrasında ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, "Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Emniyet ve savunma noktasında işi çok sıkı tuttuklarının altını çizen Erdoğan, Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır canını yakan büyük sıkıntıdan, büyük kamburdan kurtaracak adımları cesaretle attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son iki haftada önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Erdoğan, geçen hafta Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul ettiğini, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, görüşmede, sürecin büyük bir hassasiyetle ilerletilmesi noktasında benzer kaygıları paylaştıklarını bir kez daha teyit ve müşahede ettiklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması, sürece destek vermesi, olabilecek en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Erdoğan, Cumhur İttifak olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5 Ağustos'tan bugüne kadar yaptığı toplantılarla kuruluş misyonunu başarıyla yerine getirdiği vurgulayan Erdoğan, Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok kıymetli bulduklarını kaydetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un riyasetinde yürütülen çalışmalarla Komisyonun önemli bir boşluğu doldurduğunu, karar alıcılara rehberlik edecek güçlü bir birikim oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, Komisyonun yazacağı kapsamlı raporu ve önümüzdeki döneme dair belirleyeceği hukuki yol haritasını önemsediklerini söyledi.

"Önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız"

Biraz daha cesaretle, gayretle, özgüvenle, Allah'ın izniyle süreci başarıyla sonuçlandıracaklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız. Bu vesileyle, dünkü grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle, başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin de isabetle dikkat çektiği üzere, Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak muvaffak, muzaffer ve muteber Türkiye'nin nişanesidir. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin de desteğiyle, inşallah, bu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

Aralarında Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Ankara'da ofis açmasının da yer aldığı birçok anlaşmanın Genel Kurulda görüşülerek uygun bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına ve Filistinlilere hak, adalet ve özgürlük mücadelesine verdiği önemin yeni bir nişanesi olan bu kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Erdoğan, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'nin takdirine sunulduğunu hatırlatarak, bütçenin, AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 24'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin ise 8'inci bütçesi olarak siyasi istikrarın ve kurumsal sürekliliğin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla 100 milyar lira kaynak ayırdık"

Bütçe teklifinde, her bir vatandaşın kalkınma ve büyümenin getirdiği fırsatlardan adil biçimde yararlanmasını temel ilke olarak belirlediklerini anlatan Erdoğan, fiziki altyapının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasının bu bütçenin temel sütunlarını teşkil ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütçemizle, makroekonomik ve finansal istikrar programımızla uyumlu şekilde deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi ve dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. 2026 yılı bütçesinde, burası önemli, giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz. Deprem nedeniyle yaşanan arızi artış sonrasında, bütçe açığını yeniden hükümetlerimiz dönemindeki ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz. Sosyal yardım bütçesini, 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz ki bu tutar, bütçemizin yüzde 4,8'ine denk geliyor. Sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla 100 milyar lira kaynak ayırdık. Halihazırda faturalarda mesken aboneleri için doğal gazda yüzde 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında devletimiz destek veriyor. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz."

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Programı'na önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde, Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması Programı'na yüzde 34, Kadının Güçlenmesi Programı'na yüzde 35 artışla kaynak ayırdıklarını anlatan Erdoğan, 2026'da tarım sektörü yatırım ödeneğini 190 milyar liraya çıkaracaklarını, bunun 122 milyar lirasını tarımsal sulama yatırımları için tahsis edeceklerini bildirdi.

Tarımsal destek programları için ayrılan kaynağın 168 milyar lira olduğunu, reel kesimi 493 milyar liralık ödenekle destekleyeceklerini belirten Erdoğan, 2002 yılından itibaren eğitimi en öncelikli mesele olarak gördüklerini ve eğitim bütçesini 2026'da 2 trilyon 896 milyar liraya yükselttiklerini ifade etti.

"Kaynaklarımızı faize değil, kamu hizmetlerine yönlendirdik"

Erdoğan, 2002'de bütçeden yüzde 9,4 seviyesinde pay alan eğitime 2026 yılında yüzde 15,3 ile en büyük payı ayırdıklarını vurguladı.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için 1 trilyon 594 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idareler için ayrılan kaynağı bu sene daha da artırdıklarını dile getirdi.

Büyükşehir ve diğer belediyeler ile il özel idarelerine ayrılan toplam kaynağı 1 trilyon 657 milyar liraya çıkardıklarını aktaran Erdoğan, 2002'de bu kaynağın bütçe içerisindeki payı yüzde 4 iken bu oranı 2026 yılında yüzde 8,8'e yükselteceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şurası da önemlidir, son 23 yılda kaynaklarımızı faize değil, kamu hizmetlerine yönlendirdik. Bu sayede önemli altyapı projeleri hayata geçirildi, kamu borç stoku makul seviyelere çekilerek Avrupa Birliği ortalamasının da altına indirildi. 2002 yılında bütçe giderleri içinde faiz harcamalarının payı yüzde 43,2 iken, 2026 yılı bütçesinde bu oran yüzde 14,5 seviyesinde kalıyor. Faiz harcamalarının özellikle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı 2002'de yüzde 14,3 iken 2026'da yüzde 3,5 düzeyine gerileyecektir. Vergi gelirleri açısından da benzer bir iyileşme söz konusudur. 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz ödemelerine giderken, 2026'da bu tutarın 19,9 liraya düşmesini bekliyoruz."

2026 bütçesinin 29 milyar lira faiz dışı fazla vermesini öngördüklerini belirten Erdoğan, 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin, milletvekillerinin de gayretleriyle komisyon ve genel kurul safahatını geçerek kabul edileceğine inandığını söyledi.

Yasama tarafındaki çalışmalarda ne kadar etkili olunursa, yürütme tarafında da verimli çalışma imkanına sahip olunacağının altını çizen Erdoğan, burada yaşanacak en küçük bir sıkıntının, aksaklığın ve koordinasyon eksikliğinin yükünü de aynı şekilde yine en fazla kendilerinin çekeceğini dile getirdi.

Süreçte milletvekillerinden azami gayret beklediğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti Grubu'ndaki her bir milletvekilinin, milletin emanetine sahip çıkma ve mesuliyetlerini ifa noktasında, her türlü birikime, kapasiteye, dirayete, yeteneğe sahip olduğundan hiçbir şüphe duymadığını sözlerine ekledi.

