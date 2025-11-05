Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz, bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Meclis'in 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'na oldukça yoğun bir gündemle başladıklarını ifade eden Erdoğan, Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkerenin ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildiğini anımsattı.

"Tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız"

Türkiye'nin güvenliğini garantiye alma yanında, komşuların güvenlik ve huzuruna katkı yapan bu önemli tezkereye kabul oyu veren tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu hususun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bizim bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yer altı ve yer üstü kaynaklarında asla gözümüz yoktur. Komşularımız başta olmak üzere tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız. Mehmetçiğimiz, uluslararası hukuk çerçevesinde varlık gösterdiği her bölgede huzurun, barışın, güvenin ve istikrarın teminatı olmuştur. İnşallah bundan sonra da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bulunduğu her yerde barışı, dayanışmayı ve kardeşliği savunmaya devam edecektir. Türk bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda, tarih boyunca olduğu gibi, daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu tarihi gerçeği Türkmen, Arap, Kürt, Sünni, Şii fark etmeksizin tüm kardeşlerimiz zaten çok iyi biliyorlar. Bırakın Mehmetçik'in kendi topraklarında konuşlanmasına itiraz etmeyi, bilakis bundan memnuniyet duyuyorlar."

"Eskiden beri CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız"

Erdoğan, "Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia eden CHP'nin" tezkereye karşı çıktığını gördüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama bakıyorsunuz, ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla, kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Önceki gün kabine sonrası basın toplantımızda söyledim. Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Daha önce yaptığı açıklamalar hilafına, ülkenin güvenliğine ve dış politikaya dair hususlarda, ne yazık ki, yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor fakat iş sözlerinin arkasında durmaya gelince, nedense aniden çark ediyor, hemen geri vitese takıyor. Biz, eskiden beri CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Dolayısıyla tezkereye 'hayır' demelerine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP'ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel, böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz."

"Belki 10 sene sonra deprem bölgemize yaptıklarımızın farkına varırlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı gaflar ve kırdığı potlarla kendini giderek daha fazla komik duruma düşürdüğünü, dün de partisinin grup toplantısında ileri geri konuştuğunu söyledi.

Özel'in deprem bölgesiyle ilgili hezeyanlarına hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hem de bölge milletvekillerinin gereken cevabı vereceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önceden turist gibi de olsa bölgeye yollarını düşürüyorlardı, şimdi artık onu bile yapamıyorlar. Ne yürütülen altyapı, üst yapı çalışmalarından ne tamamlanan konutlardan ne de deprem bölgemizin nereden nereye geldiğinden haberleri var. Ne diyelm, nasıl 16 yıldır hizmette olan hızlı trenle daha yeni tanışıyorlarsa belki 10 sene sonra bizim deprem bölgemize yaptıklarımızın da farkına varırlar. Burada şunun da bilinmesini istiyorum. Biz elbette ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin güvenliğini, CHP'nin itimat telkin etmeyen politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için asıl olan Türkiye'dir, Türkiye'nin selametidir, 86 milyonun her akşam huzur içinde başını yastığa koymasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz, bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Bunun yolu ise hem hudutlarımız içinde hem de sınır ötesinde, güvenlik bakımından en küçük bir boşluk bırakılmamasından geçiyor."

(Sürecek)