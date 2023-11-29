Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok açık ve net söylüyorum; ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok açık ve net söylüyorum; ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz, iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı, usandı. Vatandaş bırakın bunlara oy vermeyi, adlarını duymak, yüzlerini görmek dahi istemiyor." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Sözleşmesi'ni dillerine dolayanların aile kurumunu güçlendirmeye yönelik adımlardan rahatsız olmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Sapkın ve sapık adımların en büyük destekçisi olan kesimlerin temel hedefinin toplumsal yapıyı çökertmek olduğunu ifade eden Erdoğan, "LGBT. Çok açık ve net. Bu sapkın, sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır ve AK Parti'dir. Biz meydanı kesinlikle bunlara bırakmayacağız. Gençlerimizi ifsat etmelerine fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, aile kurmak isteyen gençlere finans desteği sağlamaya başlayacaklarını dile getirerek, Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili yasa teklifinin Meclis'ten onay aldığını, kanunun da bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Fonu, ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceklerini bildiren Erdoğan, gençlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin liralık evlilik kredisi imkanı sunulacağını kaydetti.

Kredi kullanan gençlerin aynı zamanda iki yıl boyunca aile danışmanlık hizmetinden de faydalanacağını aktaran Erdoğan, fon gelirleri arttıkça kapsamının ülke geneline yaygınlaştırılacağını belirtti.

"Devletin kaynaklarını milletin emrine vermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının sevincini paylaşmak amacıyla seçimden önce başlatılan ücretsiz doğal gaz desteğinin sürdüğünü ifade ederek, "İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almamış, vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödemiştik. Nisandan itibaren konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen 25 metreküplük doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Şimdiye kadar bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı, nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz." dedi.

Enerjide vatandaşlara sunulan katkıların sadece doğal gaz ile sınırlı olmadığına işaret eden Erdoğan, 2023 yılı içerisinde farklı adlar altında elektrik ve doğal gaz abonelerine toplam 282 milyar liralık destek verdiklerini söyledi. Bunun sadece enerji alanındaki destekler olduğunu dile getiren Erdoğan, enerjinin dışında çok geniş bir yelpazede farklı desteklerin de olduğunu belirtti.

Büyüyen, güçlenen ve kendi kaynaklarını kullanan Türkiye'nin imkanlarından 85 milyon vatandaşın her birinin istifade etmesi için gayret ettiklerini anlatan Erdoğan, bundan sonra da devletin kaynaklarını milletin emrine vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

"Derin vizyon farkı"

Yaptıkları hizmetlerin muhalefet ile aralarındaki derin vizyon farkını da ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, kendi gündemlerinde sadece ülkeye, millete ve insanlığa hizmet olduğunu, muhalefetin gündeminde ise "bolca ayak oyunu, kimin kimi hançerlediği muamması ve her gün yenisi patlak veren skandallar" olduğunu belirtti.

Kendi gündemlerinin en başında Türkiye Yüzyılı'nın inşası varken muhalefetin gündeminde bölücü örgütün emrinde olanlarla Meclis'te nümayiş yapmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemlerinde deprem bölgesinin süratle ayağa kaldırılması ve depremzedelerin bir an önce yeni yuvalarına kavuşturulması varken muhalefetin gündeminde yalnızca siyasi geleceklerini kurtarmak olduğunu söyledi.

Erdoğan, muhalefette son dönemde yaşanan gelişmeleri sadece yüzleri kızararak değil üzülerek de seyrettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok açık ve net söylüyorum; ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz, iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı, usandı. Vatandaş bırakın bunlara oy vermeyi, adlarını duymak, yüzlerini görmek dahi istemiyor. Açıkçası seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık, belki hatalarını anlarlar, kendilerini sigaya çekerler diye ümit etmiştik. Ancak batı cephesinde değişen hiçbir şey olmadı. 14-28 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Aynı tas, aynı hamam. Yollarına pişkince devam ettiler. Şimdi de devletin bakanlıklarını tereke malı gibi ona buna dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. 'Haberimiz yoktu' diyerek tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar, seçim gecesi 10 dakikada bir kameralar önünde söyledikleri 'kazanıyor' yalanını da inkar edecekler ama video o kadar güzel bir alet ki bunlara manevra fırsatı vermiyor."

(Sürecek)