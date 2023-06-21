Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (6)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan, dinlenmeden, soluklanmadan koşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan, dinlenmeden, soluklanmadan koşturacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin artan refahından, büyüyen ve kalkınan ekonomisinden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz. Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankamız arasında koordinasyonu tesis ettik. Güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın riyasetinde geçen hafta Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısını yaptığına dikkati çeken Erdoğan, "Türk ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmekte kararlıyız. Vatandaşımızın aşını, işini, ekmeğini koruması ve büyütmesi bu dönemde de önceliklerimizin başındadır. Uzun mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz. Depremlerin yaralarını sararken enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Halkımızın geniş kesimlerini enflasyonun etkisinden korumaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı Haziran ayında yapılan geçici düzenlemeyle yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25 ile sınırladıklarını, 2023 yılı Temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı.

Bundan sonra da üreticileri destekleyeceklerini, sanayicileri teşvik edeceklerini, ihracatçıların önünü açacaklarını, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutacaklarını, çiftçilerin yanında olacaklarını dile getiren Erdoğan, " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan, dinlenmeden, soluklanmadan koşturacağız. Bununla ilgili yol haritamızı oluşturacak hükümet programına 12. Kalkınma Planımız ile orta vadeli programın hazırlıklarına başladık. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kamuoyunun takdirine sunacağız." dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nın darbe ürünü bir anayasa üzerinde yükselmesi mümkün değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi ruhunu darbecilerin üflediği mevcut anayasasından kurtarmayı da ekonomideki mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın darbe ürünü bir anayasa üzerinde yükselmesi mümkün değildir. Farklı siyasi gelenekten gelen 15 siyasi partinin yer aldığı 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu yapabilecek temsil kabiliyetine haizdir. Bu yönüyle yeni Meclisimiz, Türkiye Yüzyılı'nın kurucusu, mimarı ve mihmandarı olacaktır."

Yasal ve idari tedbirler yanında Aile ve Gençlik Bankasını faaliyete geçirerek bu yönde tarihi bir adım atacaklarını açıklayan Erdoğan, bu süreçte 8 ay sonra yapılacak mahalli idareler seçimlerini de asla ihmal etmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs'ta elde ettikleri psikolojik üstünlüğü yeni hamlelerle sağlamlaştıracaklarını belirterek, "Partimiz açısından bir seçim bitmiş, 29 Mayıs sabahı itibarıyla yeni bir seçim maratonu başlamıştır. Hedefimiz tüm belediyelerimizi korurken, son seçimlerde el değiştirenler öncelikli olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Bilhassa büyükşehirlere daha çok eğilecek, daha fazla asılacağız. Şımarmadan, rehavete kapılmadan, duruşumuzu asla bozmadan bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü hafta maçında Galler'i 2-0 yenen A Milli Futbol Takımını tebrik eden Erdoğan, "Futbolcularımız, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda milletimize hem bir futbol şöleni hem de büyük bir gurur yaşattılar. A Millilerimizin kalan maçlarında da aynı azmi ve başarıyı sergileyerek, ülkemizi EURO 2024'te temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın vefat haberiyle sarsıldıklarını belirterek, "Fevzi Kılıç kardeşimiz, partimizin kuruluşundan itibaren bizimle yol yürümüş, iki dönem Sakarya il başkanımız olarak görev yapmış bir dava adamıydı." dedi.

Erdoğan, Fevzi Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarına ve Sakarya halkına başsağlığı diledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine seslendi.

İlk kez milletvekili seçilen AK Parti'li milletvekillerini yakınları yalnız bırakmadı. Grup toplantı salonuna gelen milletvekilleri balkondan grup toplantısını takip eden partililer tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Grup toplantısından önce milletvekillerine "Aşkınan koşan yorulmaz" ifadeleriyle başlayıp "Durmak yok yola devam" sloganıyla sona eren bir video izletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği illerin ve açılışını yaptığı projelerin tarihleriyle yer aldığı videoda, aynı tarihlerde gerçekleşen Altılı Masa'nın toplantılarına da yer verildi.

(Bitti)