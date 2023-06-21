Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha düne kadar güya birbirleriyle can ciğer kuzu sarması olanlar, bugün birbirine demediklerini bırakmıyor; göreve gelirlerse ülkeyi barıştırmaktan bahsedenler, bugün kavgadan, gürültüden, didişmeden başlarını kaldıramıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha düne kadar güya birbirleriyle can ciğer kuzu sarması olanlar, bugün birbirine demediklerini bırakmıyor; göreve gelirlerse ülkeyi barıştırmaktan bahsedenler, bugün kavgadan, gürültüden, didişmeden başlarını kaldıramıyor. Nerede bunların genel başkanları?" dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son tartışmaların daha öncekilerden bazı önemli farkları olduğunu, muhalefetin, besleyip büyüttüğü canavarla ilk defa yüzleşmek mecburiyetinde kaldığını belirtti. Erdoğan, "Bize karşı pervasızca kullandıkları trol orduları ile tetikçi kalemler bugün zehirli dillerini ve eleştiri oklarını sahiplerine çevirmiştir. 'Basın özgürlüğü' kılıfı altında sırtlarını sıvazladıkları ahlak fukaraları, hedef tahtasına bu sefer muhalefeti yerleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı karıştırmak için kullanılan ne kadar aparat varsa hepsinin bugün muhalefete yöneldiğini kaydeden Erdoğan, "Masadan kısa süreli kalktığında ittifak ortaklarına yaptıklarının aynısına bugün bizzat kendileri muhatap oluyor. FETÖ'cülerle işbirliği yaparak siyaset tarlasına rüzgar ekmişlerdi, bugün bu tarladan kendileri fırtına biçiyor." diye konuştu.

"Rakibi ısırıyor diye akrep beslenmeyeceğini kendilerine anlattık"

Muhalefeti bu konuda yıllardır uyardıklarını hatırlatan Erdoğan, "rakibi ısırıyor diye akrep beslenmeyeceğini" kendilerine anlattıklarını söyledi.

Gelinen noktada bu ikazlarında ne yazık ki haklı çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Muhalefetin, yaşadıklarını göz önünde bulundurarak hatasını anlamasını diliyoruz. Siyasi mücadelenin artık centilmence yürütülmesini temenni ediyoruz." dedi.

Muhalefet ne yaparsa yapsın, kendilerinin işlerine bakacağını ifade eden Erdoğan, "Nasıl onlar kavga gürültüyle vakit öldürürken, biz eser zincirimize yenilerini eklemişsek, önümüzdeki 5 sene boyunca yine aşkla, heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." görüşünü aktardı.

"Başkalarında kavga sebebi olan bu görevlendirmeleri biz bayrak yarışı görüyoruz"

Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladıklarını kaydeden Erdoğan, milletvekillerinin ardından yeni kabine üyelerinin de yemin ettiğini, eser ve hizmet bayrağını devraldığını anlattı.

Yeni bakanlara başarılar dileyen Erdoğan, 28. Dönem milletvekilleri olan eski kabine üyelerine teşekkür etti, başkanlık yaptıkları komisyonlarda tecrübe, birikim ve kabiliyetleriyle göz dolduracaklarını söyledi.

Yürütme ile birlikte yasama organındaki tüm görevlendirmelerin tamamlandığını dile getiren Erdoğan, MKYK toplantısında da boşalan MYK üyeliklerine atamaların gerçekleştiğini belirtti.

TBMM Başkanlığına seçilen Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı görevini hakkıyla yerine getireceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, dayanışma ve destekleri için Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarına teşekkür etti.

Erdoğan, 27. Yasama Dönemi Meclis Başkanlığı görevini başarıyla ifa eden Mustafa Şentop'a şükranlarını sundu.

Başkalarında kavga sebebi olan bu görevlendirmeleri kendilerinin bayrak yarışı olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, 2002 yılından beri "Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası" anlayışıyla hareket ettiklerini, bugünlere geldiklerini ifade etti.

Her alanda meseleye bu anlayışla baktıklarını kaydeden Erdoğan, koltuklarına yapışıp kalanlara inat kadrolarını sürekli yenilediklerini belirtti.

Başarılarının arkasındaki en önemli sebeplerden biri olan bu politikayı 28. Dönem'de de genişleterek uyguladıklarını anlatan Erdoğan, üç dönem kuralına takılan 65 milletvekilinin yerine yeni isimleri listeye koyduklarını hatırlattı.

"Hiçbir hesabı yol ve dava arkadaşlığımızın önüne geçirmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkımızın beklentisine uygun şekilde kadromuzu yaklaşık yüzde 65 oranında yeniledik. AK Parti'nin bu özelliğinin ne kadar kıymetli olduğunu, muhalefetin içler acısı haline bakınca daha iyi anlıyoruz. Bizans'ı çırak çıkaracak oyunların hepsi koltuk kapmaca yarışında tek tek sahneye konuyor. Daha düne kadar güya birbirleriyle can ciğer kuzu sarması olanlar, bugün birbirine demediklerini bırakmıyor; göreve gelirlerse ülkeyi barıştırmaktan bahsedenler, bugün kavgadan, gürültüden, didişmeden başlarını kaldıramıyor. Nerede bunların genel başkanları? Parlamentoda bunlardan var mı? Ne zaman bunları bulacağız? Ne zaman bunlarla görüşeceğiz? Çok iyi hesap uzmanı ama gel gör ki bu hesap uzmanı hesaptan da bir haber, elindeki milletvekillerinin 40 tanesini kaptırdı. Bu hadiselerin hiçbirinin bizde yaşanmamasının sırrı; bizim siyasete dava penceresinden bakmamızdır. Bizim şu birlikteliğimiz, bir gönül birlikteliği ve dava arkadaşlığıdır. Hiçbir hesabı yol ve dava arkadaşlığımızın önüne geçirmeyeceğiz. Aramızdaki şu muhabbete, şu kardeşliğe asla gölge düşürmeyeceğiz. Başkaları gibi bölüne bölüne değil, üstadın o veciz ifadesinde anlamını bulduğu gibi pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz."

Kabinenin teşekkülüyle birlikte vatandaşların taleplerini, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya süratle başladıklarını dile getiren Erdoğan, küresel piyasalara göre oldukça iyi oranda buğday ve arpa alım fiyatı açıklayarak üreticileri sevindirdiklerini söyledi.

Emeklilerden gençlere, deprem bölgesindeki vatandaşlardan engellilere, ihracatçılara kadar toplumun çeşitli kesimlerine yönelik müjdeleri paylaştıklarını kaydeden Erdoğan, ilk kabine toplantısının sonrasında başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerinin dün uzlaşmayla neticelendiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının ikinci yarısında brüt asgari ücret tutarını 13 bin 414 liraya, net asgari ücret tutarını 11 bin 402 liraya yükselttiklerini belirterek, "Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış olduk. Son rakamla birlikte asgari ücret, 2002 yılına göre ise reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış göstermiştir." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Çıkmış bay bay Kemal 'Bak yine bize kaldı bu iş.' diyor. Ne sana kaldı? Sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun, yetişemediğin üzüme 'koruk' demeye devam ediyorsun. Daha çok devam edeceksin. 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' dedik, ezdirmedik. Refah artışından da faydalanmalarını sağlıyoruz, sağlayacağız. Ayrıca 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Kanun teklifini inşallah arkadaşlarımız en kısa sürede Meclis'in kararına sunacaktır. Kurban Bayramı arifesinde çalışanlarımıza ikinci bir bayram sevinci yaşatacağımıza inandığım yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, işçi ve işveren taraflarına bu süreçteki çabaları için teşekkür etti.

Erdoğan, seçim döneminde açıkladıkları memur maaşlarıyla ilgili verdikleri sözleri de yerine getireceklerini bildirdi.

(Sürecek)