Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz, iktidara geldiğimiz gündem beri eser, proje üreten bir partiyiz. Biz bir gönül hareketiyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika