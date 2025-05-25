Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz, iktidara geldiğimiz gündem beri eser, proje...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz, iktidara geldiğimiz gündem beri eser, proje üreten bir partiyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz, iktidara geldiğimiz gündem beri eser, proje üreten bir partiyiz. Biz bir gönül hareketiyiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika