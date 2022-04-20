Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz" "Ezelden ebede uzanan bin yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine asla göz yummayacağız" "Sadece geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"

"Ezelden ebede uzanan bin yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine asla göz yummayacağız"

"Sadece geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır"

"Milletimiz masanın altındaki kirli pazarlıkları biliyor"

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Haberler

title