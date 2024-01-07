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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Halit Doğan olduğunu duyurdu. Samsun'da gerçekleştirilen toplantıda yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Doğan'ı aday olarak gösterdiği belirtildi. Doğan, Samsun'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak yarışacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Halit Doğan olduğunu açıkladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Halit Doğan AK Parti Samsun Politika Haberler

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