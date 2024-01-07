Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Rize Belediye Başkan Adayını Açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Rize Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Rahmi Metin olduğunu duyurdu. Parti içinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Metin'in tekrar aday gösterilmesine karar verildi. Erdoğan, Metin'in başarılı çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Rize Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Rahmi Metin olduğunu açıkladı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika