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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Hilmi Güler olduğunu duyurdu. Güler, yeniden seçilmesi halinde Ordu'nun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Hilmi Güler olduğunu açıkladı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ordu Politika Haberler

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