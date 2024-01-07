Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Abone Ol
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Hilmi Güler olduğunu duyurdu. Güler, yeniden seçilmesi halinde Ordu'nun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Hilmi Güler olduğunu açıkladı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika