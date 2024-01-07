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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Nebi Hatipoğlu olduğunu duyurdu. Hatipoğlu, AK Parti'nin güçlü adayı olarak gösteriliyor ve seçimlerde büyük bir rekabet bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Nebi Hatipoğlu olduğunu açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir AK Parti Politika Haberler

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