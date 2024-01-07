Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Mehmet Sekmen olduğunu duyurdu. Erzurum'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak Sekmen'in görevine devam edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Mehmet Sekmen olduğunu açıkladı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika