Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Edirne Belediye Başkan Adayını açıkladı
Abone Ol
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Edirne Belediye Başkan adayının Belgin İba olduğunu duyurdu. Erdoğan, İba'nın Edirne için önemli projeleri hayata geçireceğini ve halkın beklentilerini karşılayacağını belirtti. İba, daha önce Edirne Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Edirne Belediye Başkan Adayının Belgin İba olduğunu açıkladı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika