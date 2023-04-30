Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Ankara Mitingi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de o evlat, yavru katili çıkabilir, çıkamaz. Cezasını çekecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de o evlat, yavru katili çıkabilir, çıkamaz. Cezasını çekecek." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, ilhamı tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen, nice zaferler kazanan Ankara'dan aldıklarını, Ankara'nın, Milli Mücadele'de düşman toplarının sesleri duyulurken bile asla korkmadığını, diz çökmediğini söyledi.

Ankara'nın milletin demokrasi, hak, özgürlük, kalkınma yolunda verdiği mücadelenin her safhasında, safını milli iradeden yana belirlediğini vurgulayan Erdoğan, "Bunun için Ankara ne vesayete ne darbeye ne teröre teslim oldu. 15 Temmuz gecesini hatırlayın, şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar, helikopter gezerken, şehrin sokaklarını namlularından ateş püsküren tanklar ezerken, Ankara dimdik ayakta durdu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat'tan Meclis kavşağına, Emniyet binasından Külliye'ye kadar Ankara'nın her yerinin özgürlüğü ve geleceği için direndiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi bu FETÖ, bu alçağın avenesi kimlerle beraber? Bay bay Kemal ile beraber. Bunların yanında başka kimler var? İP var, malum o yavrucuklar var, beraber. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi, 2 tane de belediye başkanı aldılar yanlarına, Ankara, İstanbul. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal, o da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü, bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar. Hüseyingazi Tepesi'nin, Elmadağ'ın arkasından güneşin ilk ışıkları şehri aydınlatırken, milletimiz de şehitleri ve gazilerinin omuzlarında istiklal meşalesini yükseltmişti. Daha öncesinde Ankara, PKK terör örgütü tarafından düzenlenen kanlı saldırılarla sindirilmek istenmişti. Güvenpark'ta, Anafartalar'da, Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen alçak saldırıların amacı, bu şehrin azmini ve direncini kırmaktı. Ankara bu saldırılarda can verdi, bedel ödedi ama pes etmedi. Alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı Gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu da bozan yine Ankara oldu."

"Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki..."

Ankara'nın şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlandığını dile getiren Erdoğan, 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak için yanıp tutuşanların, FETÖ'nün Ankara'yı bombalayan eli kanlı katillerini cezaevlerinden çıkartma, devleti yeniden FETÖ'nün kamudan temizlenen mensuplarına teslim etme sözü verenlerin olduğunu ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için, artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Gelin bize öyle bir söz verin ki artık bunların herhangi bir umudu kalmasın. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, 51 tane Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor? 'Selo'yu çıkaracağız.' Geçen gün bir bozuntu var Garo diye. O Garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş, demiş ki 'Şimdi nasıl olsa çıkacağım, çıktıktan sonra Öcalan'ı ziyaret edeceğim ve ziyaretimle birlikte de ondan bu görevi devralacağım.' Düşünün, şimdi oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Öyleyse çok çalışacağız. Yani biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de affedersiniz o evlat, yavru katili çıkabilir, çıkamaz. Cezasını çekecek.

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki bu şehrin onlarca insanının kanına girmiş PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bunların içerisinde bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, öbür tarafta bakıyorsunuz Davutoğlu'su var, bebecanı var. Bakıyorsunuz, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, yani onları zaten burada kalkıp da bu masanın etrafına almak ayrı bir dert, konuşmak bile yersiz. Onlar da var. Fakat ben, bir yere inanıyorum, önce Allah'a, sonra milletime."

"Avucunuzu yalayacaksınız"

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın mitinglerinin her yerde başarılı bir şekilde yürüdüğünü, her tarafta Cumhur İttifakı'nın birliğinin ve beraberliğinin olduğunu söyledi.

Ülkeye ve millete olan düşmanlıkları sebebiyle kamudan atılan tüm terör yandaşlarını yeniden devlete dolduracaklarını açıkça ilan edenlerin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avucunuzu yalayacaksınız. Sormak lazım, bay bay Kemal, sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil'den. Ne diyor Kandil? 'Biz, artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Ne kadar güzel. Şimdi ben de diyorum ki söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı, Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?" dedi.

"Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, envai çeşit terör örgütü tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'e destek veriyor değil mi?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri, il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor. Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes de bunların yanında yerini aldı. Ekonomiden zerre kadar anlayanlar şöyle bir düşünsün, ne diyor bay bay Kemal? 'Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş.' İnanıyor musunuz? Şu anda sen hangi görevdesin, hangi kademedesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Herhalde bunlar, daha önce getirdikleri esrar, eroin vesaire bunları göndermişler ki şimdi bunların bedelini geri döndürme gibi bir gayreti var, daha önce böyle bir iftirayı yaptı ya, olmayan bir şey, vadedilmez ve gelmez. Diyorum ya yalan bunda irtifa kesbetmiş. Nasıl olsa bunun ödemesi yok, söyle söyleyebildiğin kadar yalanı. Bu da bunu yapıyor. Şimdi bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız? Yurt dışında zerre kadar eli kalem tutan böyle bir şeye inanmaz. Peki yurt içinde eli kalem tutanın böyle bir şeye inanması mümkün mü?"

(Sürecek)