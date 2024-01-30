Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımıza itibarlı bir Türkiye bırakma hedefimize çelme takması için kimsenin eline malzeme vermemeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza itibarlı bir Türkiye bırakma hedefimize çelme takması için kimsenin eline malzeme vermemeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni sunmak üzere açılışını gerçekleştirdiği AK Parti Kongre Merkezi'nde konuştu.

"Seçim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır"

AK Parti Genel Merkezi'nin yeni konferans salonunun da içinde yer aldığı ek binanın hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel Merkezimizin daha verimli ve etkin faaliyetler yürütmesine vesile olacağına inandığım bu binamızın partimize kazandırılmasında emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Bugün burada AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni milletimizin takdirine sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Demokrasilerde her seçim, vatandaşın ülkesini yöneten hükümetten veya şehirlerini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu muhasebe ve murakabe vazifesini yerine getirdiği kritik bir eşiklerdir. Gerçekten her seçim, yeni bir tarihin, yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

"Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis Seçimleri, ülke tarihimizin önemli dönüm noktaları arasındaki yerini almıştır"

Geçmişte Türkiye'de yapılan ve demokrasiyle uyuşmayan seçimleri işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bir ülkede halk, ister hükümet isterse şehir düzeyinde olsun, kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa, orada demokrasiden söz edilemez. Geçmişte ülkemizde açık veya gizli sayım yöntemiyle, demokrasiyle uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır. Ama bu seçimleri ne milletimiz ne de tarih, milli iradenin tecelli vesilesi olarak görmemiştir, kaydetmemiştir. Demokrat Parti'nin rahmetli Başbakan Menderes'in liderliğinde hükümete geldiği 1950 tarihi, ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir. Bugün, 28. dönemiyle faaliyet gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, 20 dönemi çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Daha önce ya darbe anayasalarıyla işaret edilen veya meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı, ilk defa 2014 yılında doğrudan halkın oyuyla belirlenmiştir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği 2018 yılında ve 2023'ün Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis Seçimleri, ülke tarihimizin önemli dönüm noktaları arasındaki yerini almıştır" diye konuştu.

"Milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimlerinde bu tabloya benzer bir seyir izlediğini görüyoruz. Çok partili hayata geçirdikten sonra, ilk defa 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. İnşallah çok partili dönemin 15. belediye başkanlığı seçimini 31 Mart'ta yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen, milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir. AK Parti'nin iktidara gelmesi, 28 Şubat postmodern darbesinin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından işte böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, envai çeşit darbe girişimlerine, emperyalistlerin nice sinsi oyunlarına rağmen milletimizin emanetini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk."

"Evlatlarımıza itibarlı bir Türkiye bırakma hedefimize çelme takması için kimsenin eline malzeme vermemeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bahsettiği mücadelenin son örneğinin, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde verildiğini belirterek "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte, 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir. Büyük hayallere kavuşmak için bir hazırlıklar yapmak, samimiyetle ve azimle çok çalışmak gerekir. Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz. Böyle bir hareketiz, halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatın, vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk. Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık. Önce 2023 hedeflerimizde, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü, müreffeh, itibarlı bir Türkiye bırakma hedefimize çelme takması için kimsenin eline malzeme vermemeliyiz.

"Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de Allah'ın izniyle boşa çıkarmış olacağız"

Türkiye'nin tökezlemesini siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruhun var olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir. Asıl hedef, tarihi ve inançlarıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de Allah'ın izniyle boşa çıkarmış olacağız. Bunun için sözümüzü muhaliflerimize, rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil, doğrudan milletimize söylüyoruz. Bunun için vizyonumuzu kendi belediyelerimizde birlikte, ülkemizin tüm şehirlerini kucaklayacak şekilde hazırlıyoruz. Bunun için kısır hesaplarla uğraşanların aksine, ufkumuzu olabildiğince hem geniş hem derin tutmaya çalışıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz Türkiye'yi ayakta tutan temel değerleri bireysel hırslar için baltalamaya çalışanlara geçit vermeme kararlılığıyla hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA