Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin önündeki 'Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl' panosunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin önündeki 'Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl' panosunu ziyaret ettiANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin önündeki 'Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl' panosunu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin önündeki 'Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl' panosunu ziyaret etti
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin önündeki 'Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl' panosunu ziyaret etti.