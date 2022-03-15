Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Cenik - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanında yapımına başlanan ek binanın inşaatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanında yapımına başlanan ek binanın inşaatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından Genel Merkez'den çıkışında genel merkez binasının karşısında inşaatına başlanan ek binaya ilişkin bilgi aldı. AK Parti Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan ve restoran olarak işletilen binanın yıkımını inceleyen Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Politika

Politika, Güncel, Haberler

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