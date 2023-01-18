Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile TBMM'ye geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile TBMM'ye geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile TBMM'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile TBMM'ye geldi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile TBMM'ye geldi.
Erdoğan, Yıldırım iler TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı TBMM başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika