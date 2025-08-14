Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ailesi; Türkiye'nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti ailesi; Türkiye'nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir. Milletimizin her bir ferdine, AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, 'önce ülkem ve memleketim' diyen herkes bizim tabii üyemizdir; bu kardeşlerimize kapımız da, kollarımız da ardına kadar açıktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
