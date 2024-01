Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükşehriyle iliyle ilçesiyle beldesiyle ülkemizin her belediyesini, eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İstanbul'da 7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayı ismini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün 48 büyükşehir ve il belediye başkan adayını daha açıklayacaklarını söyledi.

Adayları tebrik eden Erdoğan, adaylara seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlere verecekleri hizmetlerde başarılar diledi.

Cumhur İttifakı'ndaki ortakları Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyecekleri 7 il dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını ilan etmiş olacaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren, İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek, ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için milletimizin her adımında, her anında, hep yanında olacak, tüm gönlü ve zihniyle kendini şehirlerine adayacak belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlanıyoruz."

"Niyetimiz, 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirmek"

Erdoğan, 30 Ocak'ta da seçim beyannamesini milletin takdirine sunacaklarını aktardı.

Seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerektiğini anımsatan Erdoğan, "Niyetimiz, 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek, tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teksif etmektir." dedi.

Erdoğan, 30 yıl önce, 1994'te İstanbul'da başladıkları belediyeler vasıtasıyla halka hizmet yolculuğunu, Türkiye Yüzyılı'na adım atılan 2024'te zirveye çıkarmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak, rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehriyle iliyle ilçesiyle beldesiyle ülkemizin her belediyesini, eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini, yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

"Milletimize hizmet etmeye talibiz"

Yüreklerindeki muhabbetle, zihinlerindeki projelerle, emekleriyle, alınlarındaki terle, geceli gündüzlü çalışmayla milletin kalbine girenlerden olduklarını belirten Erdoğan, "Her kim, belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa, AK Parti onun için doğru bir kapı değildir." dedi.

Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar için AK Parti'nin doğru adres olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehrinin dertleriyle dertlenmeden, ülkesinin hedefleriyle bütünleşmeden, milletinin değerleriyle donanmadan sandığa gözünü diken varsa, AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Tapduk Emre'nin kapısından içeri eğri odun dahi sokmayan Yunus Emre misali, milletimize karşı en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını 'Erdemliler Hareketi' olarak belirleyen bir kadro olarak, başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz, böyle bir yola asla giremeyiz. Hamdolsun bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır bu şekilde çalıştık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarıyla birlikte bu şekilde kazandıklarını söyleyerek, "İnşallah 31 Mart'ta, 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçiminde, belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz." dedi.

"Bu meydan er meydanıdır, özü kavi olan gelsin. Bu bir hizmet kervanıdır, sözü kavi olan gelsin. Sevda olsun esasında, emek koksun libasında, halka hizmet atlasında izi kavi olan gelsin. Eğri yerle yeksan olur, doğru 'yay'a 'ok'san olur. Göz... arpacık... noksan olur, gezi kavi olan gelsin." şiirini seslendiren Erdoğan, "Evet, biz, er meydanında sözü kavi olan, halka hizmet atlasında izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak, 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)