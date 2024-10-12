Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi bugünlere getiren sır: milletin sesine kulak vermemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi bugünlere getiren sır: milletin sesine kulak vermemizdir
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj gönderdi. Erdoğan, "AK Parti'yi bugünlere getiren sır: milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj göndererek katılım sağladı. Erdoğan, mesajda, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını; orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan; milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK partili kadrolar olarak, hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

'MİLLETİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ADRESİ OLMAYI İŞTE BÖYLE BAŞARDIK'

Erdoğan, deneyimlilerin tecrübesinden, gençlerin ise enerjisinden faydalanacağını vurgulayarak, "Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır: milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8'inci Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra, milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek; çok daha güçlenmiş güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. AK saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanlı ve dinamik hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahsettiği için sonsuz hamd diyorum. Kongremizin, partimiz, ilimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun; var olun, Allaha emanet olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler Politika AK Parti

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı
Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık yeni liste yayınladı! İşte sucuk diye eşek eti yediren firmalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.