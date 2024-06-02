Erdoğan: Enflasyon sorununu çözeceğiz, tek haneli enflasyon oranlarını yakalayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız." dedi.

Erdoğan, " Türkiye'nin Ortak Aklı" temasıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Son bir yılda üst üste yaşanan seçimler dolayısıyla milletin biraz yorulduğunu, siyasetin de bundan etkilendiğini belirten Erdoğan, önlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis olarak 4, belediyeler olarak da 5 senelik bir zamanın olduğunu hatırlattı.

Bu sürenin en etkin, en verimli ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak bir vizyonla çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, toplantıda ekonomi, enerji ve tarım oturumlarında ilgili bakanların Türkiye açısından stratejik öneme haiz konularda hükümetin politikalarını paylaştığını aktardı.

Ekonomide Orta Vadeli Program'ın neticelerinin alınmaya başlandığını dile getiren Erdoğan, "2024 yılının ilk çeyrek büyüme rakamları ile birlikte programa olan güvenimiz daha da perçinlendi. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız." diye konuştu.

Erdoğan, ihracat tarafının da gayet iyi gittiğini, turizmde bu sene 60 milyar dolarlık gelirle rekor kırmayı hedeflediklerini ifade ederek, enerjinin son yıllarda Türkiye'nin atılıma geçtiği alanların başında geldiğini söyledi.

Karadeniz ve Gabar'daki keşifler sayesinde yıllarca Türkiye'ye dayatılan kalıpları parçaladıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aramadan bulunmaz düsturuyla bu alandaki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Gıda arz güvenliğinin öneminin giderek arttığı bir dönemde, tarım ve hayvancılık konusuna daha fazla eğiliyoruz. Sanayide çarklar dönmeye, üretim artmaya devam ediyor. Kişi başı gelirimize oranla imalat sanayi katma değerinde önemli bir noktaya ulaştık. İnşallah bunu daha da geliştireceğiz. İnsan kaynağımızı, yeni Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre daha nitelikli ve donanımlı yetiştirmek için Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizi hayata geçiriyoruz. Milli Eğitim Bakanımız dünkü eğitim oturumunda yeni modelin detaylarını sizlerin değerlendirmesine sundu. Bazı marjinal grupların modele dair eleştirilerinin çoğunun pedagojik değil, tamamen ideolojik sebeplerden kaynaklandığını sizler de gördünüz."

"Gereksiz tartışmaların içine girmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kabinenin göreve başlamasının birinci yıl dönümü olduğunu belirterek, salı günkü Kabine Toplantısı'nda son bir yılda Türkiye'ye kazandırdıkları hizmetleri özetin özeti şeklinde milletle paylaşacaklarını söyledi.

Tüm bunların yanı sıra dün ve bugünkü oturumlarda AK Parti'nin gündemindeki konuları da demokratik bir ortamda ele aldıklarını aktaran Erdoğan, toplantıda, Genel Merkez Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat Başkanlıklarının 31 Mart seçim süreci ve gelecek döneme dair bilgilenderme yaptığını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanlığının ise Meclis çalışmaları ve gündemi konusunda bilgilendirmeler yaptığını, yapılması gerekenleri paylaşıp, önerileri aldığını dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Sizlerin de gerek kendi aranızda gerekse genel merkez yönetimi ve kabine üyelerimizle faydalı görüşmeler yaptığınızı düşünüyorum. Her istişare toplantımızın geleneği olan genel görüşme bölümünde ise biz ve bakan arkadaşlarımız sizden gelen tüm soruları cevaplandırdık. Sizlerin vasıtasıyla şehirlerinizin ve milletimizin sorunlarını ilk ağızdan dinledik. Atılması gereken adımlarla ilgili notlarımızı aldık. Böylece istişare kültürünün ne demek olduğunu, istişare mekanizmasının nasıl işletilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdik. İnşallah 1-2 Temmuz tarihinde yine burada belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Dört yıllık seçimsiz dönemi Türkiye için tam anlamıyla bir icraat, eser ve hizmet seferberliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Gereksiz tartışmaların içine girmeyeceğiz. Bizi kimsenin kendi gündemine hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Her birimiz kendi şehrinde, kendi bölgesi ve görev alanında davamıza hizmet etmek için canla başla çalışacak, koşturacak, ter dökecek."

"Rehavete kapılmak bize yakışmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünlere sadece milletle kurdukları sağlam gönül köprüleriyle geldiklerini vurgulayarak, "Hakk'ın rızası, halkın desteği bizimle olduğu müddetçe, kimse bizim önümüzü kesemez, kutlu yürüyüşümüze engel olamaz. Allah korusun, bunları yitirdiğimiz zaman da hiçbir şey bize fayda sağlamaz." dedi.

Gerek yarım asra yaklaşan şahsi siyasi hayatında gerek 21 yılı aşan iktidarları boyunca buna defalarca şahitlik ettiklerini anımsatan Erdoğan, nice darbe girişimini, nice ihaneti, nice saldırıyı, önlerine çıkartılan nice engeli hep bu sayede aştıklarının altını çizdi.

Bundan sonra da daha fazla gönül kazanmak, kendilerini millete daha fazla ve daha yoğun şekilde anlatmak için gayret göstereceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm teşkilat olarak yaz mevsimini milletimizle kucaklaşarak, hasbihal ederek, dertlerini ve bizden taleplerini dinleyerek değerlendireceğiz. Hazreti Mevlana'nın şu ikazını burada tekrar ifade etmek istiyorum, bakınız irfan ve hikmet ehli o büyük insan ne diyor, 'Allah bize, devleti, iktidarı, gücü halk bunalıp da göklere el açmasınlar, şikayetçi olmasınlar, ağlamasınlar diye verdi. Ağlayanların ahının göklere yükselmemesi, gökyüzünün, yıldızların muzdarip olmaması, yetimlerin feryatlarından arşın titrememesi ve hiç kimsenin gönlünün yaralanmaması için ilahi düzen bize idareyi, hükümeti verdi.' Bulunduğumuz tüm koltuklar, makamlar, ünvanlar bize işte bunun için verilmiş, Rabb'imiz tarafından bahşedilmiş, namusumuza emanet edilmiştir. Emanete ihanet etmek bize yakışmaz. Rehavete kapılmak bize yakışmaz. Kibirlenmek, yeryüzünde büyüklenerek yürümek bize yakışmaz. Halkımızla aramıza duvarlar örmek, mesafe koymak bize yakışmaz. Milletimizin beklentilerine kulak tıkamak bize asla yakışmaz."

"Milletimizin sıkıntılarının çözüm adresi olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yola, şehrin kenar mahallelerinde maişet mücadelesi verenlere hizmet etmek, sessiz yığınların siyasetteki sesi, soluğu, temsilcisi; Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanların dayanağı, dostu, yoldaşı ve hizmetkarı olmak için çıktıklarının altını çizdi.

"Hizmetkarlığına namzet olduğumuz millete efendilik taslamak bize yakışmaz. Allah'ın izniyle bu çizgiden sapmayacağız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eksiklerimizi tamamlayacağız, sorunlarımızın üzerine kararlılıkta gideceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz. Hiçbir meseleyi görmezden, duymazdan gelmeyeceğiz. Milletimizin dertlerinin, sıkıntılarının çözüm adresi olacağız. Vizyonumuzu genişleterek, gücümüzü artırarak, saflarımızı sıklaştırarak siyasetin uzun ince yolunda tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabb'ime, şahsıma sizler gibi vefakar, cefakar, gayretli ve samimi yol arkadaşları bahşettiği için hamdediyorum. İki hafta sonra idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın sizlere, ailelerinize, aziz milletimize, İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Toplantının başarıyla icrasında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, tüm vatandaşlara selamlarını iletti.

(Bitti)