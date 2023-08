Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Erdoğan, sözlerine parti teşkilatını, gençleri, 81 ilin tamamını, tüm vatandaşları, milletin huzuru için sınırlar içinde ve dışında cansiparane görev yapan tüm güvenlik güçlerini selamlayarak başladı.

AK Parti olarak, bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecan yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda, bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz." diye konuştu.

Milletin umudu olarak yine milletin sinesinden, 14 Ağustos 2001'de doğan AK Parti'nin, bu sene 22'nci yaşını kutladığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Partimizin 22'nci gurur yılında, bu vesileyle bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti kademelerinde görev almış, AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti davasını savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu 22 yıllık süreçte teşkilatlarımızın her kademesinden kardeşlerimizden nicelerini toprağa verdik. Kimi eceliyle vefat etti. Kimi de AK Parti'nin taşıdığı dava sancağını yüceltmek için koştururken, bölücü terör örgütünün kalleş saldırılarında şehit düştü. Kimi de tabii afetlerin kurbanı oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Rabbim inşallah ebedi alemde sevgililer sevgilisi Peygamberimizin o kutlu sancağı altında buluşmayı bizlere nasip etsin. En son, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş; eşi, torunları, kardeşi, yeğenleriyle birlikte hayatını kaybetti. Daha geçen hafta Ankara Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş'ı ebediyete uğurladık. Ahirete irtihal eden tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum."

Bugünlere, milletin duası yanında ailesinden, işinden, mesaisinden, gerektiğinde sağlığından fedakarlık yaparak samimiyetle çalışan, koşan, koşturan dava erlerinin çabalarıyla geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti'nin başarısı için tam 22 senedir dua eden ve ter döken herkesten Allah razı olsun diyorum. Şu anda bu salonda bulunan siz kardeşlerim başta olmak üzere, partimiz çatısı altında Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet eden yol ve dava arkadaşlarımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi yiğit, sizler gibi vefalı ve samimi yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamdediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümünün ülkeye ve tüm AK Parti teşkilatlarına hayırlı olmasını diledi.

"Gençlerimizin çoğu, zihinlerinde o eski Türkiye'yi maalesef canlandıramıyor"

AK Parti iktidarlarında dünyaya gelenlerin, partinin kuruluş döneminde Türkiye'nin nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğunu bilmediklerini dile getiren Erdoğan, "Biz 22 yıl öncesinden bahsettiğimizde, gençlerimizin çoğu, zihinlerinde o eski Türkiye'yi maalesef canlandıramıyor." diye konuştu.

AK Parti öncesi Türkiye'yi, Abdürrahim Karakoç'un Anadolu şiiriyle nasıl anlattığına bakılmasını isteyen Erdoğan, şiirden dizeler okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet, 28 Şubat'ın milli iradenin üzerinden silindir gibi geçtiği, 2001 krizinin etkilerinin tüm toplumda hissedildiği, işçinin, esnafın, iş dünyasının geleceğini göremediği bir iklimde partimizin kuruluşunu ilan ettik. AK Parti, umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur. Kuruluşumuzun üzerinden bir buçuk sene bile geçmeden, milletimizin AK Parti'yi iktidara taşımasının, ülkeyi yönetme görevini vermesinin, geleceğini AK Parti'li kadrolara emanet etmesinin sebebi, işte budur. Milletimiz bize ve partimize güven duymuş, AK Parti ve AK Parti'li kadrolar da Allah'a hamdolsun, bu güvene hiçbir zaman gölge düşürmemiştir. AK Parti'yle birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, Türkiye'de, merkezinde daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüklerin, daha fazla ekonomik kalkınmanın olduğu yeni bir dönem başlamıştır."

Milleti hor gören elitist anlayış yerine, millete hizmetkarlık yapmayı şeref payesi bilen bir dünya görüşünü ülkede hakim kıldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine de Erdoğan, "Sevgili gençler ben de aşığım size." karşılığını verdi.

Hak ve hürriyetler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek, demokrasinin standartlarını yükselttiklerini söyleyen Erdoğan, "Sözüne, ahdine ve kavline sadık bir dava hareketi olarak, özümüze ve değerlerimize daima sahip çıktık. Mayamızı atan, hamurumuzu yoğuran, kumaşımızı dokuyan, destek ve duasıyla en zor günlerimizde dağ gibi yanımızda duran aziz milletimize asla ihanet etmedik, asla hürmetsizlik göstermedik." dedi.

"Denemedikleri yol kalmadı"

"Akrebin kıskacında sınandığımız 22 yıllık dönemde içeriden ve dışarıdan bizi yıkmak için denemedikleri yol kalmadı." ifadelerini kullanan Erdoğan, nice ihanetlere maruz kaldıklarını, nice saldırılara göğüs gerdiklerini, nice badireler atlattıklarını, nice engelin, zorluğun, sıkıntının üstesinden geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karanlık cinayetlerden Cumhuriyet mitinglerine, medya provokasyonlarından kapatma davasına, 367 garabetinden 17-25 Aralık girişimine, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne, her çeşidinden terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyunca karşılaşmayacağı sayıda hainliği, vandallığı, hukuksuzluğu, biz sadece 22 yılda yaşadık, gördük. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım, her zaman Allah'a dayandık, saye sarıldık, hikmetine ram olduk. 'Yol varsa budur bilmiyoruz başka çıkar yol' dedik."

Millete olan minnet borçlarını hep daha çok çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla hizmet ederek ödediklerini dile getiren Erdoğan, akıllara gelen her başlıkta ülkeyi ayağına takılan zincirlerinden kurtardıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilk defa, doğrudan milletin tercihiyle sivil irade eliyle yönetim sistemini değiştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamına, 922 ilçemizin her birine, beldelerden köylere kadar 780 bin kilometrekarenin her karışını eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik. Eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, ulaşımda, sanayide, ekonomide, tarımda, hasılı hayatın her alanında bizden önce yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık.

Merhum Mehmet Akif'in, milletimizin 3 asırlık özlemlerine tercüman olduğu şu hayalinin mimarı AK Parti olmuştur;

Sayısız mektep açılmış; kadın, erkek okuyor; işliyor fabrikalar, yerli kumaşlar dokuyor. Gece gündüz basıyor millete nafi asar; adeta matbaalar bir uyumaz hizmetkar. Mülkü baştan başa imar edecek şirketler; halkın irşadına hadim yeni cemiyetler, durmayıp iş buluyor, gösteriyor, uğraşıyor; gemiler sahile boydan boya servet taşıyor.

Akif'in dile getirdiği o yerli üretimi, başta savunma sanayii olmak üzere her alanda gerçeğe dönüştüren kadro işte buradadır, bu salondadır. Bizlere bu şerefi bahşeden Rabbimize hamdediyoruz. Son 22 yılda girdiğimiz 17 seçimin tamamında bizden destek ve duasını esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Partimizin başarılarına en az bizim kadar sevinen gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

