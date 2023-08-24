Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı -"Vatandaşlara yukarıdan bakanlardan olmayacağız." -" Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı
-"Vatandaşlara yukarıdan bakanlardan olmayacağız."
-" Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika