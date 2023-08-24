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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı -"Vatandaşlara yukarıdan bakanlardan olmayacağız." -" Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı

-"Vatandaşlara yukarıdan bakanlardan olmayacağız."

-" Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Politika Haberler

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