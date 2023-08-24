Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı -"AK Parti ile birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, daha fazla özgürlüklerin olduğu yeni bir dönem başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı

-"AK Parti ile birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, daha fazla özgürlüklerin olduğu yeni bir dönem başlamıştır."

-"Nice ihanetlere maruz kaldık, nice zorlukların üstesinden geldik. Medya provokasyonlarından kapatma davalarına, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyu karşılaşmayacağı hainliği, vandallığı 22 yılda yaşadık"