Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye değer verenler olarak hep beraber umudu çoğaltacak, dayanışmayı güçlendirecek, kendi hanemizden başlayarak sevgi dolu bir toplumu inşaa edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika