Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye değer verenler olarak hep beraber umudu çoğaltacak, dayanışmayı güçlendirecek, kendi hanemizden başlayarak sevgi dolu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye değer verenler olarak hep beraber umudu çoğaltacak, dayanışmayı güçlendirecek, kendi hanemizden başlayarak sevgi dolu bir toplumu inşaa edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye değer verenler olarak hep beraber umudu çoğaltacak, dayanışmayı güçlendirecek, kendi hanemizden başlayarak sevgi dolu bir toplumu inşaa edeceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika