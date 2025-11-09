Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile meselesi bizim için çok önemli bir konudur. Nasıl ülkemizin güvenliği için savunma sanayisini geliştiriyor, siber güvenlik konusunda tedbirler alıyorsak yeni nesil saldırılar için de ailelerimizi korumak zorundayız."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika