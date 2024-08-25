Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı.

Tabur Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile kuvvet komutanları da katıldı.