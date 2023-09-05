Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56'ya yükselmesi, hayat pahalılığıyla mücadelemizi daha sıkı yürütmemiz gerektiğine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56'ya yükselmesi, hayat pahalılığıyla mücadelemizi daha sıkı yürütmemiz gerektiğine işaret ediyor. Hiç şüphesiz bu uzun, zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir." - ANKARA