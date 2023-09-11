Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatına ilişkin) Ben tekrar Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatına ilişkin) Ben tekrar Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatmakta fayda var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatına ilişkin) Ben tekrar Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatmakta fayda var." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika