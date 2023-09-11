Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatına ilişkin) Ben tekrar Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatına ilişkin) Ben tekrar Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatmakta fayda var."