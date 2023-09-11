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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatına ilişkin) Ben tekrar Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatına ilişkin) Ben tekrar Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatmakta fayda var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatına ilişkin) Ben tekrar Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatmakta fayda var." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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