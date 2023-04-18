Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetzedelerimizin yükünü hafifleten gençlerden Allah razı olsun" Eskişehir'de düzenlenen iftar buluşmasında gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetzedelerimizin yükünü hafifleten gençlerden Allah razı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetzedelerimizin yükünü hafifleten gençlerden Allah razı olsun"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen iftar buluşmasında gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetzedelerimizin yükünü hafifleten gençlerden Allah razı olsun. Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Neymiş? Damatmış. Bunlar çünkü devlet, millet düşmanı. Neymiş Erdoğan bunlara bol bol para vermiş, elinize dilinize dursun. Ellerinle kalp yaparak gençlere gösterenlerden de bu ülkeye hayır gelmez" dedi.