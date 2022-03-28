Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18...
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır."
AA / Mehmet Tosun - Politika