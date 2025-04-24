Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ile yaptığımız toplantılarda bütün önlemleri aldık, gerekli talimatları verdik, tüm birimlerimizle seferberlik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ile yaptığımız toplantılarda bütün önlemleri aldık, gerekli talimatları verdik, tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ile yaptığımız toplantılarda bütün önlemleri aldık, gerekli talimatları verdik, tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Kabine toplantısında konuyu değerlendireceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika