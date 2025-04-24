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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ile yaptığımız toplantılarda bütün önlemleri aldık, gerekli talimatları verdik, tüm birimlerimizle seferberlik...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ile yaptığımız toplantılarda bütün önlemleri aldık, gerekli talimatları verdik, tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ile yaptığımız toplantılarda bütün önlemleri aldık, gerekli talimatları verdik, tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Kabine toplantısında konuyu değerlendireceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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