Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura törenine katılacak. Ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşme yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme yapacak, ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine geçilecek.

(Ankara/14.00/17.30/17.45/19.00/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜYAP Palas Balo Salonu'nda düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılmasına" ilişkin önerisinin müzakere edilmesi için olağanüstü toplanacak.

Yeşil Sol Parti'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

(Vilnius/19.00) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve sarı-lacivertli bir oyuncu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip son antrenmanını yapacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu ve bir oyuncusu Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Moldova ekibi son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/15.30/19.00/20.15/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımıyla karşılaşacak.

(Kranj/18.30) (Fotoğraflı)

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