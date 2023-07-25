Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli ve İdari Yargı Hakimleri Kura Törenine Katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura törenine katılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ardından resmi akşam yemeğine geçilecek.
(Ankara/14.00/17.30/17.45/19.00/19.45)