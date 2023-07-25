Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli ve İdari Yargı Hakimleri Kura Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura törenine katılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.