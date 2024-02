Erdoğan: Adıyaman'ı adeta Acıyaman'a çeviren depremin izlerini siliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Kültürün, medeniyetin, sanayinin tarımın hepsinden önemlisi güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta Acıyaman'a çeviren depremin izlerin izlerini birer birer siliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman aday tanıtım toplantısı, kalıcı konutların teslim töreni ve Kahta mitingi sonrası, her seçimde AK Partiye en yüksek oyu veren Sincik halkına hitap etmek üzere Sincik ilçesine geldi.

Burada halka seslenen ve depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde ilçede 85 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu depremde ilçemizde 225 bina yıkıldı. 188 binanın da acilen yıkılması gerekiyordu. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek imkana sahibiz. İnşallah ilçemizdeki hak sahiplerine konutlarını ve köy evlerini en kısa sürede teslim etmeye başlayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehrimizi her türlü afetten, kazadan, beladan korusun diyorum. Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta geliyoruz. Asrın felaketinin yıl dönümü vesilesiyle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'nın ardından Adıyaman'ımızda da vatandaşlarımızla buluştuk. Bu defa programımıza Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Çünkü bizim Sincik'e vefa borcumuz var. Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızda yer almış bir ilçemizdir. Geçtiğimiz Mayıs ayı seçimlerinde de yüzde 95'i bulan bir oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. Hatırlarsanız 2015 yılında da teşekkür için ilçemiz yüzde 95'i bulan bir oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. Hatırlarsanız 2015 yılında da teşekkür için ilçemize gelmiş sizlerle hasbihal etmiştik" dedi.

"Adıyaman'ı adeta Acıyaman'a çeviren depremin izlerin izlerini birer birer siliyoruz"

"Adıyaman'da da baştan sona dolu dolu bir gün geçirdik. Kültürün, medeniyetin, sanayinin tarımın hepsinden önemlisi güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta Acıyaman'a çeviren depremin izlerin izlerini birer birer siliyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece bununla kalmıyor şehrimizin önünü daha güzel daha müreffeh daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz. Dünyada 6 Şubat depremleri gibi felakete maruz kalıpta bu kadar çabuk toparlanabilecek pek az ülke vardır. Tabii bunu söylerken şu gerçeği de unutmuyoruz. Yaşadığımız yıkım ağır, ülkemizin geçtiği yollar çetin mücadelemiz büyüktür. Bu yolda gücümüz sizlerle aramızdaki şu gördüğünüz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. İstiklal Şairimiz Akif ne diyor? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top bile sindiremez. İşte bugün burada Sincik'te toplu vuran yüreklerin muhabbetine şahit oluyoruz. Sincik'te şu güzel manzaranın tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Ekranları başında şu anda bizi izleyen milletime diyorum ki Kahta'ya bakın. Sincik'e bakın. Şu birlik, beraberlik inşallah ülkemizin daim birliği, beraberliği olsun" dedi.

"Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz"

"Bilhassa da her meseleyi, her hadiseyi, her gelişmeyi milletimizi birbirine düşürmenin ülkemizi tökezletmenin, devletimizden zayıflatmanın bahanesi haline getirmek isteyenler şu manzaraya baksınlar" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin nüfus ve toprak büyüklüğü bakımından en mütevazı ilçelerinden Sincik'in sergilediği haysiyetli duruştan alacakları çok ders var. Kendi ülkesinin felaketinde kendi milletinin sıkıntılarından medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Daha kötüsü beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına husumet besleyecek, hakaret edecek, iftira atacak kadar alçalanlar var, onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla her alanda olduğu gibi mahalli idarelerde de ülkemizi hak ettiği yere çıkarmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz. Kimin ne dediğine değil Adıyaman'ın neye ihtiyacı olduğuna Sincikli kardeşlerimiz için ne yapabileceğimize bakıyoruz. Tarih bilinci bize toplumların yükselişini, nice medeniyetlerin yayılışına şahitlik eden bu toprakları Allah'ın izniyle ebedi vatanımız olarak tescilledik. Hiç kimsenin bu kutlu ahdi bozmasına izin vermeyiz. Kendimizden öte nesiller boyu bu toprakların havasını soluyacak, suyunu içecek, ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz. Mesele sen ben meselesi, şu parti, bu parti meselesi değildir, mesele millet olarak, inancıyla, kültürüyle, medeniyetiyle, hayalleriyle, hedefleriyle birlikte topyekun başlattığımız şu kıyamı başarıya ulaştırma meselesidir. İşte bunun için ne diyoruz? Türkiye Yüzyılı diyoruz, işte bunun için cumhuriyetimizin ikinci asrından her alanda dünyanın yıldızı haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Sincik'e duyduğumuz derin muhabbetin sebebi de işte bu mücadelede samimiyetle ve bir daha kaydı şart hep yanımızda yer almasıdır. Rabbim hepinizden razı olsun. Yaşadığınız büyük deprem felaketi sebebiyle bir kez daha sizlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kayıplarımızı rahmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Sincik ilçesinde yapacakları yatırımlardan da bahsederek, "İnlice Beldemiz depremlere çok etkilenen yer. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanım oraya gitti. Orayı görerek eksiklerimiz neler, ona süratle müdahale edelim istedik. İkincisi Sincik-Malatya, Karayolu projelendirildi. En kısa zamanda inşallah burayı da yapacağız, Bakanım burada kendisine talimatımdır. Ayrıca Sincik-Kahta arası yol gerçekten çok çok virajlı. Hem Sincik-Kahta yolu hem de Sincik-Malatya yolu inşallah bunların adımını süratle atıyoruz atacağız, beni yalancı çıkartmayın.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber 31 Mart'a tüm sandıkları patlatacağız. İnşallah 31 Mart gecesi sandıklardan bu müjdeyi bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN