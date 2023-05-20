Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı konuşmada depremin izlerini silerek şehirleri ayağa kaldırmak için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca CHP'ye oy veren vatandaşların operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır tutacaktı. Bugün ise masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak"

-"Milletin desteğini hak edeceksin. Hizmet edeceksin"

-"Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır"

-"Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız sahayı hiç boş bırakmadılar. Her bir vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilendiler. İlk günlerde bazı eksikler olsa da hamdolsun bunları hızla gidererek şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya başladık"

-"Verdiğimiz sözleri yerine getirene kadar durmadan gece gündüz çalışacağız"

-"Temeller atıldı, inşaatlar başladı. Amacımız Ekim Kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır"

-"Gazi'nin hatırasına hürmeten CHP'ye oy veren vatandaşlarımın, bu partinin marjinallerin ve mezhepçi fanatiklerin operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum"

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

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