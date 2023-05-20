Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı konuşmada depremin izlerini silerek şehirleri ayağa kaldırmak için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca CHP'ye oy veren vatandaşların operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır tutacaktı. Bugün ise masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak"
-"Milletin desteğini hak edeceksin. Hizmet edeceksin"
-"Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır"
-"Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız sahayı hiç boş bırakmadılar. Her bir vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilendiler. İlk günlerde bazı eksikler olsa da hamdolsun bunları hızla gidererek şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya başladık"
-"Verdiğimiz sözleri yerine getirene kadar durmadan gece gündüz çalışacağız"
-"Temeller atıldı, inşaatlar başladı. Amacımız Ekim Kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır"
-"Gazi'nin hatırasına hürmeten CHP'ye oy veren vatandaşlarımın, bu partinin marjinallerin ve mezhepçi fanatiklerin operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum"
ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
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