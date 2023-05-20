Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu. Konuşmasında siyasi rakiplerine eleştiriler yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirlerse millet gidip tıpış tıpış oy versin"

-"14 Mayıs'ta verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Adıyaman tercihini bizden yana kullandı"

-"Adıyaman'la aramızda kalpten kalbe giden bir yol var. Kem gözler bunu hiçbir zaman göremediler"

-"Millete tepeden bakanlar bunu anlayamadılar"

-"50 bin deprem şehidimiz var. Deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Deprem bölgesiyle ilgili bundan sonra siz bir şey yok. Bu nasıl söylenir"

-"Siz olsanız da olmasanız da devletimiz milletimizin yanındadır. AFAD'ıyla Kızılay'ıyla"

-"Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar"

-"Makarnacı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler"

-"Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler"

-"1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler"

-"İnsanlarımıza cahil diyorlar. Oylarını sattılar iftirası atıyorlar"

-"Gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'milletin karnı toggmuş' diyorlar"

-"Bunların depremzedelere baktıkça gördükçe kendi yansımalarıdır. Cahil kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran kendileridir"

-"İnsanlarımızı kutuplaştıran kendileridir. Sanatçısından depremzedesine her türlü kötülüğü yapan kendileridir. Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar"

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

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