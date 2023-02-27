Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Altınşehir Konteyner Kenti'nde vatandaşları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Adıyaman'daki konteyner kent ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ziyaretlerde Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

Konteynere yerleştirilmiş bir aileyi ziyaret eden Erdoğan, ailenin asker kıyafeti giyen engelli çocukları Muhammed ve Zeynep tarafından karşılandı. Muhammed ve Zeynep ile fotoğraf çektiren Erdoğan, çocukların neşelerinin yerine olduğunu belirterek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği ailelerden durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

Askerliğini Osmaniye'de yaptığını söyleyen bir depremzedeyle de sohbet eden Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi işaret ederek, "Yanında bir Osmaniyeli var." demesi üzerine vatandaş, "Başımızın tacıdır. Siz de bizim başımızın tacısınız. Sizin gibi Cumhurbaşkanımız olduktan sonra bunların hepsini atlatacağız." dedi.

Erdoğan'a, ziyaretinde eşlik eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de çiftçilere yönelik destek ödemeleri, telef olan hayvanların karşılanması ve çiftçilerin sütlerinin toplanması çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.